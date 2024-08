Nella mente del Maestro, Salvator Dalì al Festival Filosofia

la mostra dedicata a Salvator Dalí che verrà inaugurata a Modena, nella nuova ala del Palazzo dei Musei, in occasione del Festivalfilosofia, in programma dal 13 al 15 settembre e dedicato, appunto, a Psiche.

La mostra rimarrà poi aperta fino al 6 gennaio.

L’allestimento, curato da Beniamino Levi, presidente di Dalí Universe, con il patrocinio del Comune di Modena, propone una selezione di opere, tra sculture, litografie, acqueforti e fotografie che testimoniano lo stretto legame tra il metodo surrealista, di cui Dalí è stato uno dei principali esponenti, e la rivoluzione psicanalitica.

Tra le decine di opere in mostra alcuni classici dell’iconografia dell’artista, come l’orologio molle della “Danza del Tempo II” o la “La Lumaca e l’angelo”, opera profondamente legata a Sigmund Freud, spesso raffigurato anche in modo esplicito come nell’acquaforte “Psicoanalisi: Freud”, di cui verrà esposto anche il master originale inciso da Dalí.

