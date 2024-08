Tre giorni di liscio e di sound internazionale con Balamondo

Rimini diventa teatro del ballo folk romagnolo, dal 21 al 23 agosto in piazzale Kennedy, per la nona edizione del ‘Balamondo World Music Festival 2024’ con tre giorni di liscio e di sound internazionale, sotto la direzione artistica di Mirko Casadei, e con molti ospiti che saranno coinvolti nella sperimentazione e nella contaminazione con i classici della musica folk.

Si tratta di un festival innovativo, dove gli artisti portano sul palco gli elementi della propria musica per poi fonderli con la tradizione popolare romagnola, il Liscio.

Mirko Casadei si esibirà insieme alla sua Big Band per celebrare il 70/o anniversario della celeberrima ‘Romagna Mia’ di Secondo Casadei, accompagnato da artisti di fama nazionale e internazionale.

A Rimini il festival torna in una nuova scenografia, a due passi dal mare. Tra gli ospiti del 2024 Tullio De Piscopo, batterista, cantautore e percussionista, icona della musica jazz e pop (21 agosto), i Modena City Ramblers – gruppo per eccellenza del Combat Folk italiano – e la Banda Città di Rimini (22) per ‘La notte del Liscio’ realizzata con il sostegno di Apt Servizi Emilia-Romagna, infine Alberto Bertoli, figlio del cantautore Pierangelo (23).

Un appuntamento che, come sottolinea Mirko Casadei, ” rende omaggio alla forte cultura popolare della Romagna, a quella identità solare, positiva e accogliente, che contraddistingue questa terra”.

