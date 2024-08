Auto contro camion, morto giovane di Gravina sulla SP 3 Matera-Metaponto in prossimità dello svincolo per Pomarico

Un giovane di 29 anni di Gravina in Puglia è morto questa notte a seguito di un incidente stradale tra l’auto in cui viaggiava e un camion avvenuto sulla SP 3 Matera-Metaponto in prossimità dello svincolo per Pomarico.

L’impatto è stato frontale: il gravinese è morto mentre il conducente del camion è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco ma il giovane era già deceduto.