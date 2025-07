Matera, parte il nuovo corso amministrativo: Nicoletti presenta la sua squadra in Consiglio

Dopo la convalida ufficiale del nuovo sindaco e dei consiglieri comunali, a Matera si è riaperto il sipario della vita amministrativa. Il Consiglio comunale si è riunito nel pomeriggio per la prima vera seduta operativa della nuova legislatura. In aula è arrivato il sindaco Antonio Nicoletti, accompagnato dalla squadra di governo: sette assessori appena nominati, con le deleghe già assegnate e pronti a mettersi al lavoro.

La nuova Giunta comunale

Ecco la squadra che affiancherà Nicoletti alla guida della città:

Daniele Fragasso (Io Sud): mobilità sostenibile, trasporti e polizia locale

Giuliano Paterino (Fratelli d’Italia): attività produttive, industria, commercio, agricoltura, ZES, PNRR, sport, strutture sportive e scolastiche, statistiche e servizi demografici

Angela Braia (Fratelli d’Italia): politiche sociali, inclusione, salute, welfare, pari opportunità e scuole

Rocco Buccico (Forza Italia): vice sindaco con delega ad ambiente, parchi e igiene urbana

Simona Orsi (Nicoletti Sindaco – Per Matera Capitale): cultura, turismo, cinema, eventi, politiche giovanili e Matera 2026

Giuseppe Sicolo (ingegnere, indipendente): politiche abitative, relazioni con gli ordini professionali, protezione civile, COC e contenzioso

Lucia Gaudiano (architetto, Acito-Udc): lavori pubblici, politiche energetiche, patrimonio e gestione dei Sassi

Il sindaco ha scelto di trattenere per sé diverse deleghe strategiche, tra cui innovazione, università e ricerca, urbanistica, bilancio, internazionalizzazione, partecipazione civica, rigenerazione urbana e la gestione del sito UNESCO.

Il messaggio del sindaco

Nel suo primo intervento ufficiale da sindaco in Consiglio, Nicoletti ha voluto ringraziare pubblicamente i suoi assessori:“ Li ringrazio per aver accettato di condividere la responsabilità di governare la città. Lo faremo con spirito di ascolto e dialogo, non solo tra noi, ma anche con i cittadini e con tutte le forze presenti in Aula”.

Ha poi ricordato che quella presentata è una Giunta “ancora in costruzione”, proprio perché l’intenzione è quella di continuare a confrontarsi con le diverse forze politiche.

“Siamo già al lavoro su un programma chiaro, condiviso e orientato al bene di Matera. Temi come la partecipazione dei cittadini, la qualità urbana, la raccolta differenziata o l’impiantistica sportiva sono già al centro di una visione comune”.

La seduta si è aperta con un momento di raccoglimento per ricordare Giuseppe Carrino e Maria Di Pede, i due coniugi di Matera deceduti nel tragico incidente stradale dello scorso 7 luglio lungo la strada provinciale Matera-Metaponto.

Il consigliere Enzo Santochirico ha poi proposto di devolvere il gettone di presenza della seduta odierna alle famiglie delle vittime. La proposta è stata accolta all’unanimità da tutto il Consiglio.

Scenari politici in movimento

Tra gli interventi anche una svolta politica significativa: il consigliere Gianni De Mola ha ufficializzato l’uscita del gruppo Matera 2030 dalla coalizione riformista guidata da Roberto Cifarelli, per sostenere invece l’amministrazione Nicoletti. Insieme a lui anche Nicola Casino e Fortunato Martoccia, che di fatto vanno a riequilibrare i numeri tra le due principali coalizioni: centrodestra e centrosinistra si ritrovano ora con 15 consiglieri ciascuno.

Un segnale forte, che indebolisce ulteriormente il “patto di lealtà” su cui Cifarelli aveva provato a fondare l’opposizione. E non si escludono nuovi passaggi nei prossimi giorni.

Consiglio aggiornato al 18 luglio

Su richiesta dello stesso Cifarelli, il Consiglio ha poi votato per rinviare i punti all’ordine del giorno alla prossima seduta. La decisione è stata approvata all’unanimità. Prossimo appuntamento: giovedì 18 luglio alle 16:30, con eventuale seconda convocazione fissata per domenica 21 luglio.

All’appello della seduta odierna risultavano assenti tre consiglieri: Morelli, Rubino e Toto.

Ordine del giorno rinviato: