Anno Internazionale delle Cooperative: in Basilicata prende il via il calendario delle iniziative

Bruno: “La cooperazione è una risposta concreta al bisogno di futuro. In questo 2025, Anno Internazionale, abbiamo l’occasione di far conoscere a tutti la forza e l’attualità del nostro modello”.

In occasione della Giornata Internazionale delle Cooperative del 5 luglio, Confcooperative Basilicata ha annunciato il calendario delle iniziative che si svolgeranno nei prossimi mesi per celebrare l’Anno Internazionale delle Cooperative 2025, proclamato dalle Nazioni Unite per valorizzare il contributo della cooperazione allo sviluppo sostenibile, alla giustizia sociale e alla costruzione di comunità inclusive.

«In Basilicata la cooperazione ha dimostrato che si può fare sviluppo restando fedeli ai territori – ha dichiarato Giuseppe Bruno, presidente di Confcooperative Basilicata –.

Dove altri si ritirano, le cooperative restano: generano lavoro, welfare, opportunità. In questo Anno Internazionale vogliamo dare voce a queste storie e costruire, insieme, un’agenda di futuro per le aree interne e le comunità che resistono».

Ad aprire questa stagione è stato domenica 6 luglio “Terra Comune”, la festa della cooperazione di credito promossa da BCC Basilicata, con il coinvolgimento di soci, famiglie e cittadini. Una serata ricca di contenuti e partecipazione, con animazione per bambini, momenti di socialità, incontri formativi, degustazioni e il concerto dell’Orchestra Maldestra.

«In una regione come la Basilicata – ha dichiarato Teresa Fiordelisi, presidente di BCC Basilicata – la cooperazione di credito rappresenta un presidio fondamentale di fiducia e sviluppo. Il credito cooperativo ha saputo accompagnare famiglie, giovani e imprese in contesti spesso segnati dalla marginalità, dimostrando che è possibile fare banca mettendo al centro la persona e il territorio».

Il calendario promosso da Confcooperative Basilicata proseguirà nei prossimi mesi, intrecciandosi anche con i 30 anni del Progetto Policoro, iniziativa promossa dalla CEI a partire da un incontro avvenuto proprio in Basilicata e che porta ancora oggi il nome di un paese ionico della regione.

Confcooperative è una filiera del Progetto Policoro fin dalla sua nascita, e il progetto ha contribuito a generare numerose esperienze cooperative nate grazie al lavoro di accompagnamento dei giovani sul territorio. Il progetto continua a generare sviluppo grazie all’impegno di centinaia di animatori di comunità attivi in tutta Italia. Il presidente Giuseppe Bruno siede nel Consiglio di Amministrazione nazionale di Inecoop, l’ente che coordina questo impegno formativo.

Il percorso si concluderà simbolicamente il 2 dicembre 2025, in occasione della tradizionale Giornata cooperativa di Confcooperative Basilicata, che quest’anno sarà interamente dedicata alla celebrazione dell’Anno Internazionale delle Cooperative.

A livello globale, il movimento cooperativo conta oltre 3 milioni di imprese e un miliardo di soci, con 550.000 lavoratori in Italia.

«Una testa, un voto – ha ricordato ancora Bruno – non è solo uno slogan, ma un principio che cambia il modo di fare impresa.

Le nostre cooperative mettono le persone al centro, non il capitale. Questo è il nostro contributo per un futuro più giusto».