TRASPORTI, PEPE: “DUE GIORNI DI INCONTRI PER STRADE E FERROVIE”

“Proseguono le riunioni tecnico-programmatiche, iniziate la scorsa settimana, per avere un quadro aggiornato degli interventi da realizzare in regione per quanto riguarda la viabilità su strada e su rotaie. Dopo aver incontrato l’Anas, sarà la volta delle Fal (Ferrovie appulo-lucane), delle due province e di Rfi (Rete ferroviaria italiana)”.

Lo ha dichiarato Pasquale Pepe, vicepresidente e assessore alle Infrastrutture, Reti idriche, Trasporti e Protezione civile della Regione Basilicata.

“Domani mattina ci sarà un confronto con i referenti delle Fal alla stazione di Matera Serra Rifusa. Visiterò tutte le fermate della città dei Sassi. Stiamo lavorando per dare a turisti e pendolari più strumenti per i loro spostamenti e, allo stesso tempo, alleggerire il traffico urbano.

Da fine settembre, invece, dovrà necessariamente partire il servizio metropolitano delle Ferrovie appulo-lucane in entrambi i capoluoghi.

Con la riqualificazione delle stazioni e con le fermate che saranno inaugurate, sarà potenziato significativamente il trasporto pubblico locale.

L’obiettivo è quello di migliorare la qualità dei servizi alla mobilità per Potenza e Matera, riducendo sempre di più l’esigenza per gli cittadini di muoversi con mezzi di trasporto propri e consentendo ai visitatori di fare esperienze turistiche senza disagi”.

“Mercoledì avremo una giornata intensa, incontrando in mattinata la Provincia di Potenza, alle 10:00, e la Provincia di Matera, alle 11:00. Solo con un dialogo aperto e costante tra i due enti e la Regione potremo coordinarci in maniera efficace per ammodernare la viabilità interna e fare una manutenzione ricorrente.

Nel pomeriggio incontreremo una delegazione di Rfi per analizzare lo stato degli interventi sulla rete ferroviaria.

Chiederemo un calendario aggiornato dei cantieri aperti, per poter comunicare agli utenti le scadenze esatte di consegna dei lavori e la conseguente riapertura della regolare circolazione dei treni”.