Scorie nucleari, Lacorazza: “Abbiamo visto per tempo il rischio”

“A metà luglio abbiamo depositato una interrogazione per evitare che la Basilicata fosse scelta come territorio per la ubicazione del sito unico delle scorie nucleari.

Abbiamo avuto il merito di coinvolgere il Consiglio regionale, l’8 ottobre, portando l’assessore regionale all’Ambiente, Laura Mongiello, a rispondere, quando ancora non era stata avviata la Valutazione Ambientale Strategica”.

È quanto dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:

“Con l’auspicio che la posizione inviata dalla Regione al Ministero competente sia ben sostenuta sul piano tecnico, riteniamo di aver visto per tempo il problema e visto con largo anticipo cosa sarebbe avvenuto.

È chiaro che resta in piedi ogni rischio e la guardia deve rimanere alta, anche per scongiurare che il deposito temporaneo dell’ITREC di Rotondella diventi definitivo”.

“Ancora una volta – conclude Lacorazza – anche se minoranza, abbiamo dato un contributo importante allertando per tempo l’assessorato e a consentire al Governo della Regione di rispondere in maniera tempestiva e, auspichiamo, incisiva”.