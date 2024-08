BASILICATA SERVIZI PRIMA INFANZIA, INCONTRO DELL’ASSESSORE LATRONICO

L’assessore alla salute, politiche per la persona e Pnrr, Cosimo Latronico, ha incontrato questa mattina i rappresentanti di soggetti privati del terzo settore che erogano servizi per la prima infanzia.

Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sui motivi che hanno portato, negli anni scorsi, alla chiusura di alcune sezioni primavera e sulle difficoltà che molte strutture incontrano per l’anticipazione delle spese.

“Il censimento di queste problematiche – dichiara l’assessore Latronico – è propedeutico al coordinamento delle varie realtà e alla programmazione ottimale delle risorse da destinare ai servizi.

Considero queste realtà – aggiunge Latronico – punto di osservazione privilegiato per la programmazione delle politiche sociali per le nuove famiglie lucane, anche per dare risposte adeguate ai problemi della disabilità.

A breve – conclude Latronico – sarà erogata a favore di 25 strutture lucane un anticipo risorse per un totale di oltre due milioni di euro.

Si tratta di fondi relativi all’Avviso pubblico per le sezioni primavera del 2023, riferito a tre annualità precedenti”.