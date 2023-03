Aliandro: “Presenza Mattarella riconoscimento per ateneo lucano”

“Un’emozione incredibile poter condividere l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Basilicata con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un uomo carismatico, di unica autorevolezza che suscita emozioni e ammirazione nelle vecchie e nuove generazioni. La sua presenza è un riconoscimento per l’ateneo lucano, che festeggia 40 anni di storia e celebra anche l’istituzione della nuova facoltà di medicina. L’augurio del presidente Mattarella non può che essere di auspicio per l’Unibas per continuare ad affermare in modo sempre più forte la sua ricchezza culturale e la capacità di offrire agli studenti un percorso formativo di altissimo livello.” Così in una nota il consigliere regionale Gianuario Aliandro (Lega).