La Caesar Salad compie 100 anni, origini italiane, nazionalità messicana per l’insalata

La Caesar Salad compie 100 anni: nata nel 1924 per intuizione di Cesare Cardini, chef italiano emigrato prima in Messico e poi negli Stati Uniti, le origini della Caesar Salad sono legate a doppio filo all’ epoca del proibizionismo.

Infatti, quando Cardini la ideò nel suo ristorante di Tijuana, ai confini con gli USA, divenne non solo uno dei piatti più ordinati, ma anche uno dei preferiti dai tanti clienti americani che sconfinavano in Messico per sfuggire alle limitazioni imposte, in patria, sul consumo di alcolici.

La Caesar Salad è un piatto semplice e sfizioso perfetto per l’estate. Unisce la freschezza della lattuga romana con parti ricche e saporite come il petto di pollo grigliato, i crostini di pane soffritti, il parmigiano in scaglie e un dressing a base di olio di oliva, senape, salsa Worchester, limone e volendo, acciughe.

Per un perfetto pairing ha bisogno di una moderata acidità, di una struttura importante ma con un moderato tenore alcolico e di una certa dolcezza a bilanciare.

Ecco un accompagnamento perfetto: semplice da preparare e con le note “croccanti” dello champagne spiega Edoardo Nono, noto mixologist e bartender cui Deliveroo ha chiesto un cocktail, dal moderato contenuto alcolico, che sia capace di accompagnare la Caesar Salad in occasione della sua giornata mondiale il 4 luglio, lo stesso Giorno dell’indipendenza degli Stati Uniti.

Il successo di questo storico piatto si misura anche con il numero crescente di varianti.

Ecco la TOP 5 in Italia, secondo le ordinazioni dalla app:

1. Wrap Caesar (Old Wide West)

2. Panino cesaretto (Ape Cesare Isola)

3. Crispy Chicken Caesar Burger (America Graffiti)

4. Hamburger Cesare (Hungry Boys Treviglio)

5. Focaccia Caesar (La Piccola Focacceria Cagliari)

Tra i ristoranti preferiti per ordinare Caesar Salad ci sono: Roadhouse, Old Wild West, Kitchen Lab, La Piccola Focacceria Cagliari, Poke House, Biancolatte, God Save the Food e Mealthie.

La ricetta dell’Old Cuban realizzata dal mixologist Edoardo Nono

Ingredienti:

• 45 ml di rhum invecchiato

• 22,5 ml di succo di lime

• cinque o sei foglie di menta

• 30 ml di sciroppo di zucchero 1:1

• a sentimento: champagne o franciacorta brut

Procedimento:

In uno shaker con abbondante ghiaccio si inseriscono tutti gli ingredienti, eccetto lo champagne, e mescoliamo vigorosamente per una decina di secondi. Poi si versa il tutto nella nostra coppa, utilizzando un colino da tè, così da trattenere le parti di foglie e il ghiaccio sminuzzato. Infine, si aggiunge una tazzina da caffè colma di champagne per gustare questa specialità in abbinamento alla Caesar Salad.

Qualche suggerimento:

Preparare lo sciroppo di zucchero è facilissimo e si può fare in casa senza strumenti particolari. Per farlo è necessario combinare una parte in volume di zucchero semolato fino con una parte in volume di acqua frizzante.

Lasciare riposare mescolando di tanto in tanto. La magia arriverà in soli dieci minuti e si potràconservare in frigo per zuccherare bevande e succh.

Consiglio: prima di servire il vostro Old Cuban, mettere precedentemente nel freezer la coppa per una decina di minuti, così da ottenere un meraviglioso effetto scenografico. Se non si possiede uno shaker si può provare allo stesso modo con un contenitore ermetico, andrà benissimo per lo scopo.

