La politica lucana bloccata in attesa del ballottaggio del comune di Potenza

La politica in Basilicata, stranamente è bloccata in attesa dei risultati del ballottaggio di Potenza. Era tutto previsto, con l’opposizione a fare da “spettatore” in attesa del puzzle completo di centrodestra. Il presidente Bardi all’atto della convalida degli eletti era stato chiaro: aspettiamo le Europee e poi ci si metterà al tavolo per dare alla regione il nuovo governo regionale. Dichiarazioni che però non sono stati rispettati., perchè il presidente Bardi come la passata legisllatura deve dar conto alle diatribe delle forze politiche che lo hanno eletto .

La mancata elezione Marcello Pittella come europarlamentare ha complicato il quadro al presidente. Scontata la richiesta dell’ex governatore di avere un posto in giunta (ipotesi che farebbe entrare tra i banchi del Consiglio la Laino), resta da capire se e come la richiesta di guidare la Sanità post deficit sarà accontentata. Ma è soprattutto la partita di Potenza a non far stare tranquillo il presidente Bardi. L e fibrillazioni in casa Lega si avvertono da giorni. La fascia tricolore all’ex assessore favorirebbe senz’altro il quadro. Ma è l’ipotesi di una eventuale sconfitta a scompaginare i piani. E questo perché dopo un accordo interno agli uomini di Salvini, si dovrebbe rimettere tutto in discussione. L’intesa prevederebbe infatti il nome dell’ex sindaco di Potenza, Mario Guarente, nel nuovo governo regionale. Un riconoscimento doveroso – almeno nelle intenzioni del partito – nei confronti di chi, pur essendo il candidato in pectore indicato anche dai vertici romani, ha accettato senza colpo ferire il passo di lato nell’interesse della coalizione. Quindi , una rinuncia da “ricompensare”, anche con il placet di Pasquale Pepe, il consigliere regionale che più avrebbe i titoli per sedere nella nuova giunta Bardi in quota Lega. L’ex senatore (non rieletto a settembre 2022 ma premiato nella sua Tolve) sarebbe il vero artefice dell’accordo su Guarente, uno dei motivi per i quali anche Bardi ha rinviato la composizione della giunta. Un’intesa che – ovviamente – andrebbe all’aria nel caso di sconfitta di Fanelli.