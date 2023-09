Damiano Laterza (Forza Italia Matera): “Avviata la Stagione del Confronto

Oggi il coordinatore cittadino di Forza Matera, Damiano Laterza, e il capogruppo di FI in Consiglio Comunale di Matera, Nicola Casino, ha inaugurato una stagione di incontri di ascolto con i concittadini sul tema del turismo, coinvolgendo gli operatori del turismo.

Il coordinamento cittadino ringrazia, per la larga partecipazione, le associazioni di categoria ed ogni singolo operatore del comparto turistico ricettivo.

Dal dibattito sono emerse diverse criticità e molte preoccupazioni: ognuno nel suo piccolo ha dato il suo contributo di cui il partito farà tesoro cercando di intervenire, mettendo a disposizione competenze e possibilità.

Si è parlato tanto di numeri e del loro valore strategico e, in tal senso, si ringrazia in particolare il direttore di APT Basilicata, Antonio Nicoletti, il quale ha lavorato in maniera ottimale grazie a un lavoro basato su dati certi indispensabili per le programmazioni future in ambito turistico regionale.

Forza Italia Matera è certa, inoltre, che grazie alla tenacia dell’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico e Lavoro, Michele Casino, già nel breve periodo potremo vedere dei risultati.

A tal proposito troviamo importante segnalare come siano state messe in campo misure specifiche, inerenti, ad esempio, al programma GOL Basilicata, che potranno dimostrarsi efficaci per il problema relativo al divario tra domanda ed offerta di lavoro che attanaglia il comparto.

Al centro del dibattito ovviamente la città di Matera, regina indiscussa del patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico della nostra Regione, una regina a cui probabilmente vanno finalmente affidati corona e scettro affinchè possa essere a pieno il punto di partenza naturale dello sviluppo turistico dell’intera Regione.

L’appello della nostra segreteria finale va all’Amministrazione Comunale nella speranza che venga presto adottato un metodo di confronto più costruttivo ed inclusivo per la comunitá e con l’ente Regione nell’esclusivo interesse della collettività che ha bisogno immediatamente di un cambio di rotta.

Nei prossimi giorni organizzeremo un nuovo dibattito con gli operatori culturali, del mondo dello spettacolo e del Cinema.