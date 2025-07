Incidente sulla Basentana, camion fuori strada: traffico bloccato in direzione Metaponto

Mattinata complicata per chi viaggiava lungo la statale 407 Basentana. Poco prima delle 6:30, nei pressi di Varco d’Izzo, appena fuori Potenza, un incidente ha bloccato completamente il traffico in direzione Metaponto.

Il sinistro è avvenuto al chilometro 0, all’altezza del vecchio ponte pedonale dismesso, nella zona conosciuta anche per la presenza di un noto bar. Due camion sono rimasti coinvolti, ma fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per gli autisti.

Uno dei mezzi, che trasportava rifiuti, si è ribaltato, finendo con il rimorchio sulla carreggiata e la motrice fuori strada. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno messo in sicurezza la zona e prestato i primi soccorsi.

L’incidente arriva proprio all’inizio di un fine settimana da “bollino rosso” per il traffico, come previsto da Anas. Dal pomeriggio di oggi, infatti, è atteso un aumento consistente della circolazione su tutte le principali arterie verso il Sud, comprese la A2 – Autostrada del Mediterraneo, la Statale 106 Jonica e la Statale 18 Tirrena Inferiore, soprattutto nei tratti calabresi e lucani.

Per agevolare gli spostamenti, è stato disposto il consueto stop alla circolazione dei mezzi pesanti: sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22.