“FDI E LA SUA POLITICA A SENISE”

L’ assegnazione di incarichi senza la dovuta collegialità anche a livello provinciale, si è trasformata quindi in un fattore di crisi piuttosto che di soluzioni che ne hanno limitato la partecipazione dei cittadini.

È chiaro che era in questi momenti che si doveva migliorare la qualità della classe dirigente per garantire la trasparenza a indicare una proposta di meritocrazia a uomini competenti e capaci da tempo impegnati in politica a cui assegnare responsabilità politiche piuttosto che basarsi solo su criteri come l’appartenenza politica.

Il partito seguendo quello che prevede la norma statutaria, ha tenuto conto senza controllo, solo del tesseramento per cui non ha sentito o non ha voluto considerare la validità del metodo meritocratico come era giusto ed equo, contribuendo così ad aumentare il rischio di instabilità nel partito a essere diviso in più tronconi.

Chi non è stato in grado di tenere unito il partito, almeno abbia il coraggio di farsi da parte”.