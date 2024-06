Elezioni Europee 2024, agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari con società Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024. Elezioni del presidente e del consiglio regionale del Piemonte.

Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario ed eventuale turno di ballottaggio nei giorni 23 e 24 giugno 2024. Agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari con la società Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A

Agevolazioni di viaggio per gli elettori

Il Ministero dell’Interno ha reso noto che in occasione delle consultazioni di sabato 8 e di domenica 9 giugno 2024, gli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale (o località limitrofe) per esercitarvi il diritto di voto, potranno usufruire, in aggiunta alle agevolazioni di viaggio già rese note con comunicato del 20 maggio u.s., delle ulteriori agevolazioni di viaggio applicate dalla società Italo-nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.a., come di seguito riportate.

AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI FERROVIARI

La società Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A, applicherà condizioni di maggior favore rispetto a quanto precedentemente reso noto e che, in particolare, applicherà una riduzione pari al 70% sul prezzo al pubblico per viaggiare in ambiente Smart con le offerte Flex e Extratempo e del 60% con le offerte Economy e Bordo.

Il rilascio dei biglietti a prezzo ridotto verrà effettuato presso le biglietterie di stazione Italo, il contact center “ Pronto Italo”, e sul sito www.italotreno.com.

Per le ulteriori informazioni di dettaglio i soggetti interessati potranno consultare il sito della Prefettura, cliccando su “Consultazioni elettorali 2024”- Agevolazioni tariffarie per viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei”.