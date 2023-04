Basilicata:Tentato omicidio a Stigliano, confermati i domiciliari

STIGLIANO – Dopo l’interrogatorio di garanzia, sono stati confermati i domiciliari per un uomo di 56 anni, di Stigliano in provincia di Matera, con precedenti penali, arrestato dai Carabinieri per il tentato omicidio, avvenuto lo scorso 13 aprile, di un 47enne, colpito con un coltello a serramanico di 21 centimetri.

L’accoltellamento è avvenuto nel corso di una collutazione tra i due: il ferito è stato operato e non è in pericolo di vita. ll 56enne, invece, deve rispondere anche di porto di oggetti atti ad offendere perché trovato in possesso di altri sei coltelli di genere vietato.

La vittima, al termine di un intervento chirurgico che ha scongiurato l’interessamento di organi interni, è stata giudicata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.