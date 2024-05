La siccità mette in ginocchio il settore del grano nell’Alto Bradano: l’impatto del cambiamento climatico

Le cause:

Mancanza di precipitazioni: Le piogge sono state scarse durante tutto l’anno, con un inverno particolarmente secco e una primavera senza le consuete precipitazioni primaverili.

Le piogge sono state scarse durante tutto l'anno, con un inverno particolarmente secco e una primavera senza le consuete precipitazioni primaverili. Aumento delle temperature: Le temperature più elevate hanno accelerato l'evaporazione dell'acqua dal suolo, aumentando la siccità.

Cambiamenti nei modelli climatici: Il cambiamento climatico sta modificando i modelli di precipitazione, con periodi di siccità più frequenti e intensi in alcune zone, come l'Alto Bradano.

Le conseguenze:

Danni alle coltivazioni: I raccolti di grano duro sono stati decimati dalla siccità, con perdite che si stimano intorno al 70%.

Perdite economiche: I coltivatori stanno subendo gravi perdite economiche, con il prezzo del grano duro che è aumentato a causa della scarsità.

Impatto sull'occupazione: Il settore agricolo è un importante datore di lavoro nell'Alto Bradano, e la siccità sta mettendo a rischio molti posti di lavoro.

Rischio desertificazione: La siccità prolungata, se non contrastata, può portare alla desertificazione del territorio, con conseguenze irreversibili per l'ambiente e l'economia locale.

Cosa si può fare:

Investimenti nelle infrastrutture idriche: È necessario investire nella realizzazione di infrastrutture idriche più efficienti, come sistemi di irrigazione a goccia, per ridurre lo spreco di acqua.

Sostegno ai coltivatori: I governi dovrebbero fornire sostegno ai coltivatori per aiutarli a far fronte alle perdite economiche causate dalla siccità e per investire in pratiche agricole più sostenibili.

Riduzione delle emissioni di gas serra: La lotta al cambiamento climatico è fondamentale per ridurre la frequenza e l'intensità degli eventi di siccità.

La siccità nell’Alto Bradano è un esempio lampante di come il cambiamento climatico stia già avendo un impatto significativo sull’agricoltura e sulle comunità rurali. È necessario agire tempestivamente per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e per adottare misure di adattamento che permettano alle comunità di essere più resilienti di fronte a eventi climatici estremi come la siccità.