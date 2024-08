Vasto Incendio in località Terzo di Castronuovo di Sant’Andrea: Vigili del Fuoco in Azione da Stamane

Un vasto incendio è divampato nella località Terzo, situata nel comune di Castronuovo di Sant’Andrea, nella provincia di Potenza. Le fiamme, che si sono propagate rapidamente a causa delle alte temperature e del vento, hanno richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco.

I pompieri, attivi sin dalle prime ore del mattino, stanno lavorando senza sosta per cercare di domare l’incendio. L’operazione di spegnimento è particolarmente complessa a causa della conformazione del territorio, caratterizzato da vegetazione fitta e terreni scoscesi, che rendono difficoltoso l’accesso ai mezzi di soccorso terrestri.

Per fronteggiare l’emergenza, le squadre a terra sono state affiancate da un elicottero antincendio, che ha iniziato a sorvolare l’area colpita dalle fiamme, effettuando numerosi lanci di acqua e liquido ritardante.

Il coordinamento aereo si è dimostrato essenziale per raggiungere le zone più impervie e per cercare di contenere l’avanzata dell’incendio.

Nel primo pomeriggio è stato inoltre mobilitato un Canadair, l’aereo antincendio in grado di prelevare grandi quantità di acqua direttamente dal mare o da bacini idrici e rilasciarla con precisione sulle aree interessate dal fuoco.

L’intervento del Canadair è stato determinante per raffreddare le fiamme più intense e per proteggere le abitazioni e le strutture a rischio.

Le autorità locali, in collaborazione con la Protezione Civile, hanno predisposto piani di evacuazione per gli abitanti delle zone più vicine all’incendio, al fine di garantire la loro sicurezza. Fortunatamente, al momento non si registrano feriti o vittime, ma i danni alla vegetazione e all’ambiente naturale sono ingenti.

Il sindaco di Castronuovo di Sant’Andrea ha espresso la sua gratitudine ai Vigili del Fuoco e a tutti i soccorritori coinvolti, lodando il loro impegno e la loro prontezza nell’affrontare questa grave emergenza.

Le operazioni di spegnimento continueranno fino a quando l’incendio non sarà completamente sotto controllo. Intanto, le autorità invitano la popolazione a seguire le indicazioni fornite e a evitare spostamenti non necessari nelle zone interessate dal fuoco.