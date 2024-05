Giulia Dragoni (calciatrice di origini senisese) è la prima italiana a vincere la Champions League

È un giorno storico per il calcio femminile italiano! Il Barcellona, con la partecipazione della giovanissima Giulia Dragoni, ha trionfato nella UEFA Women’s Champions League, battendo il Lione per 2-0 nella finale di Bilbao.

Dragoni non ha scaldato il campo, ma ha comunque scritto un pezzo di storia diventando la prima italiana a vincere la Champions League. Un traguardo incredibile per la classe 2006, che ha completato un poker stagionale con le blaugrana, conquistando Supercoppa di Spagna, Liga F, Copa de La Reina e ora la Champions League.

Nonostante la giovane età, Dragoni ha già collezionato diverse presenze con la Nazionale italiana, distinguendosi come una delle promesse più brillanti del panorama calcistico femminile. La sua partecipazione alla finale di Champions League, seppur da non protagonista, rappresenta un simbolo importante per il futuro del calcio italiano.

Un traguardo importante anche per il movimento femminile italiano: Dragoni è solo la seconda italiana a raggiungere la finale della Champions League dopo Sara Gama, che nel 2015 perse con il Paris Saint-Germain contro il Francoforte.

La vittoria del Barcellona e il traguardo storico di Dragoni sono un segno tangibile della crescita del calcio femminile italiano, che continua ad affermarsi a livello internazionale. Un motivo di orgoglio per tutto il paese e un’ispirazione per le future generazioni di calciatrici.