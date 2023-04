Futsal Senise, mister Masiello: ‘Diaz? Non arriviamo al meglio della condizione’

Il Futsal Senise rientra in campo e lo farà non al meglio della condizione al cospetto di un avversario molto forte qual è la Diaz Bisceglie. A presentare la gara di sabato è il tecnico bianconero Nicola Masiello:

“A questa gara non arriviamo nelle migliori condizioni visto che siamo fermi da quasi un mese e tra mille problematiche abbiamo lavorato poco. Ovviamente, scenderemo in campo per dare il massimo con i pochi effettivi rimasti. Vogliamo onorare fino alla fine il campionato dando il cuore in queste ultime tre partite cercando di mettere in cascina qualche altro punto”.

Una battuta sul prossimo incontro…:

“Con la Diaz sarà una partita molto difficile anche perché sappiamo il livello tecnico dei loro calciatori e che tipo di avversario è. Sono quarti in classifica e stanno, comunque, recitando un ruolo da protagonista. Possiamo soltanto dare il massimo e provarci cercando di dare una gioia alla società”.

UFFICIO STAMPA FUTSAL SENISE – ALESSIO PETRALLA