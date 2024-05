Tempesta solare porta effetto aurora boreale sui cieli Umbria

Effetto aurora boreale sui cieli dell’Umbria, e più in generale del centro Italia, nella serata di venerdì 10 maggio.

Ampi squarci di luce rosso-violacea hanno illuminato la notte e sono stati visibili da Gubbio a Norcia, dal lago Trasimeno a Terni, tanto che i social network sono stati inondati da decine e decine di foto pubblicate dai cittadini, incantati dallo spettacolo offerto dal cielo.

Ma come viene spiegato dagli esperti su vari siti specializzati in materia, non si tratta della vera aurora boreale, bensì del fenomeno dei Sar o del Steve, a seguito di una tempesta solare.

I Sar sono un fenomeno noto anche come “archi di luce rossa”, che compaiono, appunto, durante le forti tempeste geomagnetiche.

Il fascio di luce viola è invece attribuibile al fenomeno Steve.

Il fenomeno, secondo gli esperti, potrebbe persistere per tutto il fine settimana.

ANSA