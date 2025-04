“Eccellenze Lucane protagoniste alla 63ª edizione del Salone Internazionale del Mobile: tra innovazione, artigianalità e sostenibilità”

Si alza il sipario sulla 63esima edizione del Salone Internazionale del Mobile e, anche quest’anno, le eccellenze lucane del made in Italy saranno protagoniste indiscusse del più importante appuntamento internazionale per la design industry.

Negli spazi espositivi di Rho Fiera di Milano sono attesi 370mila visitatori che fino a domenica 13 aprile potranno visitare più di 2.000 espositori.

Il complesso contesto internazionale e, in particolare, l’inasprirsi dei rapporti commerciali per effetto dei dazi USA, generano preoccupazione ma anche la consapevolezza che l’esposizione sarà una importante occasione per attrarre nuovi operatori di mercati emergenti.

In un’epoca in cui le nuove tecnologie aprono nuovi interrogativi sul rapporto tra uomo e macchina, l’edizione 2025 del Salone mette al centro la centralità della persona sia nel processo di creazione, che nella fruizione di una tipologia di prodotto in cui è centrale la soddisfazione di bisogni e valori fortemente personali. Sono otto le aziende lucane associate a Confindustria Basilicata che esporranno al Salone con prodotti contraddistinti da cura artigianale, elevati standard qualitativi, forte creatività, innovazione e attenzione crescente alla sostenibilità.

Sarà un appuntamento particolarmente importante per Calia Italia che festeggia il 60esimo anniversario di attività aziendale, celebrato con il clime “60 years. Timeless comfort”.

Un omaggio alla storia aziendale familiare ma anche al territorio, alla Basilicata e in particolare a Matera, che da sempre è fonte di ispirazione per le creazioni Calia.

Lo stand gioca sulle tonalità della terra locale – marrone, bruciato, sfumature di grici e beige, sabbia e rame – esaltate dai rivestimenti materici.

Ogni singolo prodotto esprime la sapienza artigianale con la capacità aziendale di coniugare contemporaneità e tradizione, ricerca continua del comfort e bellezza, abbracciando i temi della natura, della sostenibilità e dell’autenticità.

Chateau d’Ax propone un vero e proprio viaggio fatto di continui passaggi tra ben sette ambientazioni di stile diversi che portano a scoprire i nuovi prodotti, per un’architettura complessiva di oltre 400 metri quadrati con ripartizioni che prendono spunto dal mondo dell’arte giapponese o altre con forme geometriche sovrapposte.

Naturalità e semplicità, elementi che da sempre fanno parte della storia di Chateau d’Ax, trovano la loro espressione sia nelle finiture che nella scelta del colore: nuance neutre, scala dei verdi, toni del blu. L’azienda celebra a Milano anche l’importante riconoscimento del Ministero dello Sviluppo Economico conferito a fine 2024, entrando nel Registro dei Marchi storici di interesse nazionale.

E’ tutta orientata all’innovazione funzionale la nuova proposta di Ciesse Tendaggi che porta al Salone prodotti sempre più in grado di rispondere alle esigenze legate ai nuovi stili di vita: tendaggi ignifughi per le strutture ricettive nel rispetto dei più stringenti standard di sicurezza, tessuti dalla cura manutentiva più facile per adattarsi al meglio ai tempi familiari del vivere quotidiano.

Senza rinunciare comunque a un’offerta che punta sulle fibre naturali, dove il senso estetico trova la sua massima espressione. Ciesse si propone ai potenziali clienti puntando inoltre sul sistema delle certificazioni: dallo standard internazionale Oeko-tex, alle certificazioni per l’abbattimento acustico e l’efficientamento energetico.

Egoitaliano lancia un vero e proprio concept visionario, “Fractalia”, che trasforma la frammentazione in armonia, dove ogni elemento del design diventa parte di un racconto più grande, coerente e fluido.

Una vera e propria filosofia concettuale che esprime l’identità di Egoitaliano. In un’epoca dominata dal rumore e dalla sovrabbondanza, il brand materano ribalta la prospettiva: ogni elemento del design diventa parte di un racconto più grande, coerente e fluido.

Modularità, libertà compositiva, sostenibilità, ricerca sui materiali e centralità dell’esperienza umana si intrecciano in un sistema vivo, in grado di evolversi insieme agli spazi e alle persone. Non solo divani e poltrone per gli interni: per la prima volta, Egoitaliano debutta a Milano anche con la prima collezione outdoor “Fioriture”.

Gioca sui colori vivaci e intensi la proposta con una forte spinta emotiva che è possibile ammirare presso lo stand di Incanto Italian Attitude che come sempre si fa apprezzare per elementi di arredo che sono il risultato della ricerca continua delle forme e dei materiali, con un forte slancio creativo in linea con l’esigenza di soddisfare un bisogno estetico, e allo stesso tempo funzionale, del cliente.

Ogni dettaglio è curato per dare vita a prodotti in grado di influenzare profondamente un concetto dell’abitare semplice: il comfort rassicurante.

Natuzzi Italia celebra le radici con il territorio per un nuovo slancio verso il futuro attraverso la nuova collezione “Rooted in Harmony”.

Le radici sono il filo conduttore di un percorso che celebra la ricerca costante della bellezza e dell’armonia senza tempo, ispirando ogni fase del processo creativo: dal disegno di nuovi modelli alla lavorazione artigianale, fino alla selezione di materiali e finiture.

L’ampliamento della gamma fino al total living, le collaborazioni con designer internazionali e il dialogo continuo con la design community sostengono l’evoluzione di Natuzzi Italia come lifestyle e interior design brand.

“Be Modern, Be Cozy” è il tema scelto per la collezione 2025 di Nicoletti Home che interpreta la libertà di essere sé stessi e vivere a proprio modo il comfort, nella propria intimità.

Quindici nuovi modelli, tra divani e poltrone, che rispecchiano lo spirito minimal, essenziale e senza tempo del brand, e mirano ad emozionare ma anche a dare concrete certezze.

Valori che si aggiungono alla qualità dei prodotti, frutto di un’accurata selezione delle materie prime per la struttura e il rivestimento dei divani, l’attenzione ai dettagli in ogni fase della lavorazione, cura sartoriale dei tessuti, innovazione delle tecnologie e supporto alla tradizione artigianale.

Materiali e linee nuove e cura artigianale per la collezione di letti firmati Novaluna che presenta al Salone di Milano sei prodotti completamente nuovi sugli undici complessivi presenti nello stand.

L’azienda lucana punta su un design fortemente innovativo per dar vita a creazioni con caratteristiche diversificate per forme e selezione dei materiali, per stimolare, attraverso le varie proposte, le emozioni più autentiche, incrociare il gusto dei clienti provenienti da tutti i Paesi, e coprire nicchie di settore, senza rinunciare al comfort e agli elevati standard qualitativi che caratterizzano tutto il processo produttivo.

