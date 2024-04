Una turista tedesca cade dal Ponte Tibetano di Matera e viene soccorsa in elicottero

Una donna tedesca di 28 anni è rimasta ferita dopo essere caduta dal Ponte Tibetano di Matera, un ponte pedonale sospeso sul torrente Gravina. L’incidente è avvenuto giovedì 11 aprile 2024, intorno alle 13:30.

La donna stava percorrendo il sentiero che porta al ponte quando è caduta per cause ancora da accertare. In seguito alla caduta, ha riportato un trauma che le ha impedito di rientrare autonomamente.

I vigili del fuoco del Comando di Matera sono intervenuti sul posto con l’elicottero Drago 55. I vigili del fuoco hanno provveduto a recuperare la donna dal ponte e a trasportarla all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla donna.

Le condizioni della donna non sono gravi, ma è stata comunque ricoverata in ospedale per ulteriori accertamenti.

Il Ponte Tibetano di Matera è un ponte pedonale sospeso inaugurato nel 2021. Il ponte è lungo 510 metri e si trova ad un’altezza di 70 metri dal fondo del torrente Gravina.

Il ponte è una delle attrazioni turistiche più popolari di Matera e offre una vista spettacolare sulla città e sul paesaggio circostante.

Purtroppo, questo non è il primo incidente che si verifica sul Ponte Tibetano di Matera. Nel luglio 2023, un uomo di 60 anni è caduto dal ponte ed è morto sul colpo.

A seguito di questo incidente, il ponte è stato chiuso per alcuni giorni per consentire la messa in sicurezza della struttura.

Le autorità locali hanno invitato i visitatori a prestare attenzione e a seguire le norme di sicurezza durante la percorrenza del ponte.