Elezioni Regionali Basilicata 2024: Nichi Vendola a sostegno di Marrese

Nichi Vendola sarà a sostegno del centrosinistra e di Piero Marrese Presidente in Basilicata con una serie di appuntamenti nella due giorni di sabato 13 e domenica 14 aprile promossi da Alleanza Verdi Sinistra.

Si comincia alle ore 19.00 di sabato 13 aprile con il comizio pubblico in piazza Vittorio Veneto a Matera e seguire a Ferrandina alle ore 20.30.

Domenica 14 aprile Nichi Vendola sarà alle 10.30 a Lavello in piazza del Sacro Cuore e alle ore 12.00 a Oppido Lucano per un comizio pubblico in piazza Guglielmo Marconi.

Nel pomeriggio si procederà con gli incontri pubblici a Venosa alle ore 17 nell Villa Comunale e alle ore 18.30 a Rionero in Vulture in Via Nazario Sauro e infine comizio alle 20.30 a Brienza.