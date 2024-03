Morto a Potenza ex sindaco Mecca

E’morto nel pomeriggio, nell’ospedale San Carlo di Potenza, il professor Raffaello Antonio Mecca: aveva 81 anni.

Mecca è stato sindaco democristiano di Potenza dal 1975 al 1980 e successivamente presidente dell’Asl del capoluogo lucano.

Per molti anni ha insegnato in particolare storia e filosofia nel Liceo classico “Quinto Orazio Flacco” di Potenza, che ha guidato a lungo anche come preside.

Ha avuto responsabilità anche nelle organizzazioni del laicato cattolico. E’ stato maestro esemplare e punto di riferimento per tante generazioni di giovani.

Ansa