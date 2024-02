Assange non va in tribunale per l’appello finale, non sta bene

Julian Assange non è all’ Alta Corte di Londra per l’appello finale contro la sua estradizione negli Usa in quanto “non sta bene”.

Lo ha dichiarato uno dei legali del giornalista australiano e cofondatore di Wikileaks, detenuto nella prigione di massima sicurezza di Belmarsh nella capitale britannica.

Oggi e domani davanti ai giudici dell’Alta Corte le due udienze cruciali per decidere la sorte dell’appello finale della difesa del cofondatore di WikiLeaks, contro la sua contestatissima procedura di estradizione dal Regno Unito negli Usa.

Se il ricorso non venisse accolto, risulterebbero esaurite le possibilità di azione legale presso la giustizia britannica e rimarrebbe solo un’eventuale opzione presso la Corte europea dei diritti dell’uomo.

Assange è accusato di aver pubblicato circa 700mila documenti riservati relativi alle attività militari e diplomatiche degli Stati Uniti, a partire dal 2010. Se ritenuto colpevole, rischia una pena detentiva monstre fino a 175 anni in una prigione americana.

La moglie dell’attivista, Stella, ha ribadito anche ieri che il caso è “destinato stabilire in sostanza se egli vivrà o morrà”, in quanto il fondatore di Wikileaks risulta già fortemente indebolito fisicamente e psicologicamente per la sua detenzione, iniziata nel 2019, nella prigione di massima sicurezza di Belmarsh nella capitale britannica.

Davanti alla Royal Courts of Justice di Londra, sede dell’Alta Corte, manifestazione con decine di sostenitori di Assage e di Wikileaks. Diversi attivisti hanno parlato da una postazione improvvisata chiedendo la liberazione del giornalista e invocando la libertà di stampa e la difesa dei diritti umani.

“Non si sente bene oggi, non è presente”, ha dichiarato l’avvocato di Assange, Edward Fitzgerald, senza fornire ulteriori dettagli, all’inizio dell’udienza determinante per il futuro del giornalista, in quanto rappresenta l’ultima azione legale possibile nel Regno per fermare il suo trasferimento negli Stati Uniti.

Non è la prima volta che l’attivista non partecipa a una udienza: era già accaduto in passato, e Assange aveva preferito l’opzione del videocollegamento dalla cella, a causa di una condizione di salute certificata a più riprese come precaria da medici terzi e delegazioni di organizzazioni internazionali e che risulta riflessa da tempo nell’aspetto di invecchiamento precoce emerso dalle poche sue immagini rese pubbliche.

In precedenza la moglie dell’attivista, Stella Assange, aveva ringraziato i tanti manifestanti riuniti da ore davanti alla sede dell’Alta Corte per “sostenere Julian” in questo momento.

ANSA