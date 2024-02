La Società Potenza Calcio annuncia il reintegro in rosa di Salvatore Caturano. In seguito ad alcuni chiarimenti con il mister e con la società si è giunti alla decisione di tornare a lottare insieme per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Salvatore, che ha continuato ad allenarsi in gruppo fino ad oggi, sarà normalmente a disposizione di Mister Marchionni per la trasferta di Torre del Greco.