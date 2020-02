CALCIO A CINQUE : UNA RETE PER PARTE TRA MASCHITO E DENVAL SENISE

MASCHITO – Finisce in parità l’incontro che vedeva difronte alla Palestra Comunale di Maschito, l’A S D Maschito e il Denval Senise.

Per la cronaca, parte con il piede giusto la squadra sinnica che sin dai primi minuti esprime un gioco frizzante e incisivo.

Al 4′ Sono però i padroni di casa a portarsi in vantaggio con un’azione di rimessa che Mattia Coscia finalizza portando in vantaggio Il Maschito.

Nei minuti successivi è il Denval Senise ad avere le migliori occasioni, ma, il palo di Castelluccio e altre tre traverse, si pongono tra il gioco espresso e la rete difesa da Coscia.

La prima frazione di gioco si conclude con il vantaggio del Maschito sul Denval Senise Per una rete a zero. Nella ripresa la musica non cambia con il Denval Senise intento a recuperare la gara e il Maschito a ribattere colpo su colpo.

Al 22′ dopo una bella azione di rimessa, bomber Morelli pareggia i conti portando il risultato sull’uno a uno. Nei minuti finali la gara diventa accesa con Il Maschito che più volte crea grattacapi a Collarino, ma il risultato non si sblocca e resta inchiodato sull’ uno a uno che sancisce la buona prestazione del Maschito e la delusione, per il gioco espresso e per i pali colpiti, del Denval Senise.

Negli spogliatoi il presidente Cappuccio ha dichiarato ” un pareggio che sta strettissimo al Senise arrivato in un campo ostico. La prossima saremo a Venosa e proveremo a fare risultato. Complimenti al Maschito che ha fatto una bella gara”.

TABELLINO

Maschito : Coscia A, Procacci, Cuviello, Mastrodonato, Lorusso, Martino, Mecca, Coscia M, Griesi. All. Cuviello.

Denval Senise : Collarino, Papaleo, Blumetti, Vitale, Urgo, Morelli, Pesce, Castelluccio, Dipinto, Iacovino, Guerriero, Uccelli. All. Bloise

Reti : 4′ pt Coscia (M), 22′ st Morelli ( S)

Arbitro : Di Lucchio – Benedettini

Vincenzo Roseti