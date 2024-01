Bernalda: Violenza nei confronti della compagna, arrestato dai Carabinieri

Un uomo di 43 anni è stato arrestato dai Carabinieri per violenza e resistenza a pubblico ufficiale a Bernalda. L’uomo era già agli arresti domiciliari e aveva precedenti per reati contro la persona. La sua compagna si è presentata alla stazione di polizia con la loro figlia di 5 anni, dichiarando di essere stata aggredita fisicamente e verbalmente dall’uomo. I militari hanno accompagnato la donna a casa per recuperare gli effetti personali, ma l’uomo li ha attaccati, danneggiando gli arredi e colpendoli con calci e pugni. I militari hanno dovuto utilizzare la pistola ad impulsi elettrici per fermarlo ed immobilizzarlo. L’uomo è stato portato in carcere di Matera, mentre la donna è tornata a casa insieme alla figlia. La donna ha presentato querela per i maltrattamenti subiti e la prosecuzione della custodia cautelare in carcere è stata disposta nei confronti dell’uomo.