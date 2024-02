Confermata la bandiera arancione per San Severino Lucano

Il comune di San Severino Lucano, in provincia di Potenza, è stato insignito del marchio “Bandiera arancione” del Touring Club Italiano per la terza volta. Il marchio di qualità turistico-ambientale viene conferito alle località dell’entroterra che godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio e sono in grado di offrire al turista un’accoglienza di qualità. La Bandiera arancione promuove uno sviluppo turistico sostenibile e la tutela del territorio. Il sindaco Franco Fiore ha espresso la sua soddisfazione per l’importante riconoscimento e ha dichiarato l’impegno a migliorare ulteriormente la qualità dell’offerta turistica e dei servizi.