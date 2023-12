Regionali 2024, Chiappetta (Europa verde): per una coalizione capace affrontare e rispondere ad aspettative di una Regione Martoriata

“Per la costruzione di una coalizione capace di affrontare e rispondere alle aspettative di una Regione martoriata dall’assuefazione all’incapacità, dal senso più buio di inefficacia e di immobilismo di pensiero, bisognerà inserire temi e rappresentanze dei territori periferici abbandonati dai disastrosi anni della giunta Bardi.

Non può bastare nessun messaggio di redenzione, nessun tentativo di lavarsi le mani, da parte di chi ha partecipato a scelte precise che sono andate contro lo sviluppo e la protezione di territori fragili già compromessi”. Lo scrive in una nota Manuel Chiappetta, esponente di Europa Verde Basilicata.

“Sabato al Congresso di Azione Basilicata, ho portato la voce del mio partito politico, quello di Europa Verde, un partito che si interroga continuamente, una comunità politica che ha da dire molto, ma che stenta a trovare spazio nel tavolo dei programmi e delle questioni.

I tentativi maldestri di guardare solo ad un posizionamento nella giusta coalizione”, spiega l’esponente marateota, “non stanno guardando ai veri interessi di partito, cioè a quella capacità di far crescere le voci più identitarie, più capaci di portare al tavolo questioni di interesse di comunità”.

“Ad Azione dico, che uomini liberi e rappresentativi delle minoranze territoriali, sono pronti a scommettere e a dare il proprio contributo per la costruzione di un programma politico articolato e complesso, che non identifichi le periferie territoriali come unico interesse elettorale”.

Al Partito Democratico dico, che l’autoreferenzialita’ ci ha consegnato, come contro partita, il leaderismo più sfrenato, così non si vince.

Se rimarremo legati all’obiettivo della mera rappresentanza delle correnti, con il sol pensiero di garantire presenze Istituzionali a rischio, la Basilicata sarà definitivamente distrutta”, conclude Chiappetta.