Crippa (Lega),le toghe colpiscono quando il centrodestra è forte

“Crosetto ha ragione, la magistratura in Italia, non tutta però gran parte, ha sempre dimostrato che il centrodestra, quando è forte deve essere colpito.

Salvini è l’esempio che una parte della magistratura non è che indaga in base a un’oggettiva colpevolezza ma in base ad appartenenze politiche.

Quindi se sei di centrodestra sei penalizzato e mi aspetto, visto che il centrodestra è forte, come ha detto Crosetto qualche indagine o diceria, qualche intercettazione che verrà magari fuori tra qualche giorno su qualche giornale di sinistra, l’ 80%”.Lo dice il vice segretario della Lega, Andrea Crippa, intercettato fuori da Montecitorio.

ANSA