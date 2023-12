WhatsApp, si potranno inviare foto e video in alta qualità

WhatsApp ha lanciato un nuovo aggiornamento per gli utenti iOs che consente di condividere foto e video sulla piattaforma di messaggistica nella loro qualità originale, senza compressione.

La chat è nota per i trasferimenti multimediali di bassa qualità, anche dopo un aggiornamento di agosto che prometteva di migliorare l’algoritmo di compressione.

La novità è che adesso l’app considera i contenuti multimediali come file dati standard. Quando si invia una foto o un video, i file non vengono trasformati in anteprime per la finestra di chat, ma il destinatario può fare clic per visualizzarli in qualità originale.

Si potrà comunque scegliere di inviare foto e filmati in definizione bassa, così da risparmiare banda di rete e occupare meno spazio sul dispositivo di chi li riceve.

Per inviare un’immagine o un video non compresso bisognerà fare clic sull’icona “+” che consente di aprire il menu di trasferimento e scegliere l’opzione desiderata. WhatsApp, parte del gruppo Meta, afferma che si tratta di un’implementazione a più livelli, quindi potrebbero trascorrere un paio di settimane prima che raggiunga gli utenti in Italia.

Ad ogni modo, si tratta di un aggiornamento limitato agli iPhone. Mentre, per quanto riguarda Android, secondo MacRumors WhatsApp non farà passare troppo tempo prima di allineare la funzionalità tra le due due piattaforme, anche se non ci sono informazioni sul rilascio.

Attualmente, Meta sta sperimentando presso una ristretta cerchia di utilizzatori gli adesivi generati dall’intelligenza artificiale e le note vocali a tempo.

Per il primo, basta digitare alcuni termini nella casella di chat per veder generare delle grafiche da usare come adesivi. Così come per i testi effimere invece, sarà possibile creare note a tempo, che allo scadere scompariranno dalla conversazione di mittente e destinatario.

ANSA