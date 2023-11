L’INPS, in collaborazione con l’Associazione Telefono Donna, ha avviato una serie di iniziative a sostegno delle donne vittime di violenza.

L’Istituto ha pubblicato una guida in sette punti per aiutare le donne a riconoscere la violenza e a chiedere aiuto. La guida è disponibile sul sito dell’INPS e può essere scaricata gratuitamente.

I sette punti della guida sono:

Riconoscere la violenza Chiedere aiuto Scegliere il percorso giusto Cosa aspettarsi Come affrontare le difficoltà Non sei sola Risorse e contatti utili

Percorsi dedicati

L’INPS ha predisposto percorsi dedicati a chi chiede aiuto per uscire dalla violenza. I percorsi sono personalizzati e si basano sulle esigenze individuali della donna.

I percorsi possono includere:

Assistenza legale

Assistenza psicologica

Assistenza sociale

Formazione

Sostegno economico

Protocollo d’intesa

L’INPS e l’Associazione Telefono Donna hanno siglato un protocollo d’intesa per rafforzare la collaborazione tra le due istituzioni. Il protocollo prevede la realizzazione di iniziative comuni per promuovere la cultura del rispetto e della non violenza nei confronti delle donne.