Tragedia a Castronuovo: 67enne travolto da una motocarriola e muore

“Lutto a Castronuovo di Sant’Andrea per la scomparsa di Andrea Viola. Il 67enne ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto mentre svolgeva dei lavori domestici. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo è stato travolto dalla motocarriola che stava utilizzando per caricare della legna. Le condizioni meteo avverse, con il terreno reso scivoloso dalla pioggia, potrebbero aver contribuito all’accaduto. Inutili i soccorsi: per Viola non c’è stato nulla da fare. I carabinieri stanno indagando per accertare le cause precise dell’incidente.”