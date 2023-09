Terremoto in provincia di Firenze, gente in strada a Marradi

Mentre dormiva è stato colpito da pezzi di intonaco caduti dal soffitto, con una parte importante ceduta a causa del terremoto ed è finita sul suo letto.

“Sono miracolato”, racconta Massimo Biserni, ex direttore della banda di Tredozio che all’alba è stato medicato dal 118, nel centro del paese del Forlivese.

Se l’è cavata con alcune escoriazioni ma ha avuto gravi danni all’interno del proprio appartamento, a due passi dalla torre civica. In paese è arrivata intanto un’altra ambulanza per soccorrere un’anziana che ha avuto un malore, “forse legato allo stress di quello che è successo”, dicono i vicini.

Calcinacci caduti fuori ma anche dentro casa, bicchieri infranti, librerie ribaltate. La paura è stata grande questa notte a Tredozio, uno dei paesi dell’Appennino forlivese più colpiti dalle frane, insieme alla vicina Modigliana, nell’alluvione di maggio.

Diverse persone stanno attendendo i controlli per capire se la loro abitazione è agibile, c’è chi sta montando tende in giardino e chi si sta sistemando in auto. È stato allestito il palazzetto dello sport per chi non se la sentirà di passare la notte in casa.

A Tredozio il municipio è inagibile