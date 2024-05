Trovato morto in auto il marito dell’eurodeputata Donato

Trovato morto in auto a Palermo il marito dell’eurodeputata della Democrazia Cristiana Francesca Donato. La vittima, Angelo Onorato, era un architetto titolare di un negozio di arredamenti. E’ stato trovato morto nella propria auto nella zona di via Ugo La Malfa.

L’imprenditore aveva una fascetta di plastica che gli stringeva il collo.

La moglie non aveva sue notizie dalle 11. Pare che l’imprenditore avesse un appuntamento con qualcuno e che quello nei pressi di via Ugo La Malfa fosse il luogo scelto per parlare.

“Hanno ucciso mio marito Angelo”, ha affermato la vice segretaria della Dc, parlando con alcuni amici che l’hanno chiamata per capire se la vittima fosse realmente il marito

Dopo avere seguito la moglie nella campagna elettorale di cinque anni fa per le europee, poi eletta a Bruxelles come indipendente nella Lega, l’imprenditore, due anni fa aveva tentato l’avventura politica in prima persona, candidandosi alle regionali in Sicilia con la Dc di Totò Cuffaro, ottenendo 846 voti e risultando undicesimo tra i sedici in lista. Fallito l’ingresso all’Assemblea siciliana, Onorato aveva ripreso la sua attività di imprenditore nel settore edile e aveva rinnovato da poco il negozio ‘Casa’, di cui è titolare, in viale Strasburgo. Lascia moglie e due figli, Salvatore di 25 anni e Carolina, 21 anni.