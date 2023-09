F1: Singapore, Leclerc: ‘La priorità ora è la crescita dell’auto’

Sarebbe una bugia dire che la classifica non c’interessa, ma la vera priorità ora è la crescita della macchina”.

Charles Leclerc in vista del Gp di Singapore ricorda Monza e loda il compagno di squadra: ‘Carlos – aggiunge il pilota monegasco della Ferrari a Sky – ha fatto un gran lavoro a Monza ed è in grande forma.

Un bene per l’intero team”.

“Non credo che qui a Singapore saremo veloci come a Monza”. Parola di Carlos Sainz, in vista del Gran Premio di Singapore di Formula 1 sul circuito cittadino di Marina Bay.

“Mi sento sempre meglio in macchina – aggiunge il pilota spagnolo della Ferrari nella conferenza stampa della vigilia – la stiamo comprendendo meglio.

Solo negli ultimi weekend siamo riusciti a mettere assieme tutto e si vede dai risultati.

L’obiettivo della seconda parte del weekend è continuare così, ma qui con la pista ad alto carico e curve lunghe non sarà facile.

In alcuni casi le cose non sono andate come ci sarebbe piaciuto e per questo abbiamo cambiato pacchetto di gara in gara”.

ANSA