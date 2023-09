Potenza – Brindisi 2-1 Volpe e Gagliano consegnano la prima vittoria di Serie C Now 2023/24

TABELLINO

Serie C NOW, Girone C – 1ª giornata – Stadio Alfredo Viviani, Potenza

POTENZA – BRINDISI 2-1

11′ st Volpe, 48′ st Gagliano (P), 39′ st Bizzotto (B)

POTENZA (3-5-2): Gasparini, Gyamfi, Caturano (34′ st Gagliano), Di Grazia (12′ st Asencio), Prezioso (12′ st Porcino), Sbraga, Laaribi, Verrengia, Saporiti (44′ st Steffè), Volpe (12′ st Mata), Hadziosmanovic.

A disposizione: Iacovino, Alastra, Maddaloni, Armini, Rossetti, Calvosa, Schiattarella, Hristov, Gagliardi. Allenatore: Alberto Colombo

BRINDISI (4-2-3-1): Saio, Monti (37′ st Nicolao), Gorzelewski, Albertini (24′ st Moretti), Cancelli (13′ st Petrucci), Bunino, Bizzotto, Valenti, Malaccari (37′ st Marras), De Angelis (13′ st Lombardi), Golfo.

A disposizione: Albertazzi, Auro, Vona, Ceesay, Mazzia, Belluccii, Marras, Cappelletti. Allenatore: Ciro Danucci

Arbitro: Dario Di Francesco di Ostia Lido Assistenti: Andrea Cecchi di Roma 1 – Alessandro Rastelli di Ostia Lido

Quarto ufficiale: Lucio Felice Angelillo di Nola

NOTE. Ammoniti: Prezioso, Saporiti, Laaribi (P), Albertini, Gorzelewski (B). Angoli: 2-8. Recupero: 6′ st.