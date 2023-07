Inarrestabile Barbie, in Italia raggiunge i 16,7 milioni

Prosegue inarrestabile il successo di Barbie, il film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling: secondo i dati Cinetel, le vicende pop e rosa ispirate all’iconica bambola della Mattel hanno rastrellato ieri oltre 1,3 milioni di euro, toccando così quota 16,7 milioni, terzo miglior incasso della stagione dopo Avatar – La via dell’acqua (44,7 milioni) e Super Mario Bros – Il film (20,3 milioni).

Alle sue spalle Minions 2 – Come gru diventa cattivissimo (14,7 milioni) e La sirenetta (11,9 milioni).

Nella giornata di sabato, Barbie ha staccato nettamente nelle sale italiane Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, secondo con 164mila euro (per un totale di 3,8 milioni) e Indiana Jones e il quadrante del destino, che si è dovuto accontentare di 78mila euro (per un incasso complessivo in Italia di 5.6 milioni).

Anche in America Barbie spopola al cinema e veleggia verso i 300 milioni di dollari.

ANSA