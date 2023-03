STELLA ARTOIS Torna DRAUGHT MASTERS ITALIA: sono aperte le iscrizioni per eleggere il miglior spillatore d’Italia

È in arrivo la terza edizione di Draught Masters Italia, il contest organizzato da Stella Artois – marchio di eccellenza AB InBev – che ha l’obiettivo di eleggere il miglior spillatore di birra in Italia del 2023.

Per essere dei veri spillatori non basta solo il talento: servono anche competenze tecniche e la giusta preparazione.

Dopo aver già coinvolto più di 1.000 professionisti in Italia nello scorso biennio, anche quest’anno il contest di Stella Artois punta a cercare i migliori profili che uniscono passione e tecnica, caratteristiche fondamentali per aggiudicarsi il titolo conquistato lo scorso anno da Flavio Dacomo, con il suo Ritual Cafè a Villanova Mondovi.

Come accaduto nelle precedenti edizioni, anche Draught Masters Italia Stella Artois 2023 sarà articolato in diverse fasi che, passo dopo passo, selezioneranno i candidati più abili fino ad arrivare alla rosa di 10 finalisti che concorreranno per la conquista dell’ambito titolo di “miglior spillatore d’Italia” nel corso di un grande appuntamento finale in autunno.

Si parte con le iscrizioni, che hanno preso il via il 1 marzo (saranno aperte fino al 31 del mese).

Lo step successivo consiste, come negli ultimi due anni, nell’invio di un video dimostrativo delle proprie abilità di spillatura della birra tramite Whatsapp, una call to action digitale e totalmente inclusiva pensata per agevolare al massimo la partecipazione di professionisti da ogni angolo d’Italia.

La grande novità del 2023 sarà la fase delle semifinali, che si terranno per la prima volta dal vivo: vi accederanno 120 partecipanti e avranno luogo in primavera in quattro capoluoghi italiani.

Successivamente, sarà il turno della grande finale, con 10 talenti della spillatura che saranno protagonisti assoluti di una sfida ricca di prove tecniche e di sorprese.

In palio, oltre al titolo di Draught Masters Italia Stella Artois 2023, una fornitura/scorta di birra omaggio e la “Belgian Experience” per visitare il Birrificio di Stella Artois.

“Siamo felici di dare il via per il terzo anno consecutivo alla ricerca del miglior spillatore Stella Artois d’Italia, grazie a un contest che cercherà ancora una volta di coinvolgere tanti professionisti – ha dichiarato Arnaud Hanset, Country Director e Amministratore Delegato di AB InBev Italia – “Negli ultimi due anni abbiamo coinvolto oltre 1000 spillatori e quest’anno puntiamo ad ampliare ulteriormente quella che non è solo una competizione, ma un’opportunità unica di crescita personale per tutti i talenti del settore.

Il nostro è un investimento costante in qualità e formazione. Draught Masters Italia Stella Artois 2023 si prospetta un’avventura fantastica, vi aspettiamo!”

La sfida è iniziata! Chi sarà il nuovo miglior spillatore d’Italia? Le iscrizioni sono aperte: stellaartois.com/it/draught-masters/

Tutti gli aggiornamenti e i dettagli Draught Masters Italia Stella Artois 2023 sono disponibili sui canali social ufficiali (Facebook, Instagram) del contest.