Senise, incontro “Il diritto ad essere curati” organizzato dalla CGIL di SENISE

“Ogni essere umano ha diritto a essere curato a prescindere dalla condizione economica e sociale, dal sesso, dall’etnia, dalla lingua, dalla religione e dalle opinioni. Le migliori cure rese possibili dal progresso e dalla scienza medica devono essere fornite equamente e senza discriminazioni a tutti i pazienti”.

Questo il tema principale dell’incontro che si è svolto oggi pomeriggio -22 giugno 2023- presso l’ex sala consiglio comunale complesso San Francesco a Senise. La campagna di ascolto sullo stato della sanità lucana e il diritto dei cittadini ad essere curati organizzato dalla CGIL . Al dibattito sono intervenuti Pina De Donato responsabile della CGIL di Senise, il Segretario Provinciale SPI CGIL Angelo Summa e il Segretario di Potenza SPI Pasquale Paolino.

Molti anche gli interventi dei partecipanti che hanno sollevato tutte le criticità e le difficoltà che affrontano ogni giorno per quanto riguarda le cure sanitarie . Liste d’attesa insostenibile, e questo all’indomani dell’uscita del report della Corte dei Conti e cioè che sulle prestazioni ambulatoriali il recupero in Basilicata è stato solo del 34%, mentre è stato utilizzato solo parzialmente il fondo nazionale destinato alla Regione, ovvero l’81% di 4,6 milioni di euro. “Chiediamo quindi nuovamente alla Regione Basilicata, rinnovando la necessità di aprire un tavolo permanente sulla salute, cosa si intende fare con le restanti risorse e come si coniugano concretamente le linee guida adottate per il recupero delle liste di attesa con il precedente piano operativo per il recupero delle prestazioni arretrate e con gli esiti fotografati dalla Corte dei Conti”.