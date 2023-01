Riceviamo e pubblichiamo la nota del comitato Emergenza Idrica Senise

Il comitato Emergenza Idrica Senise, successivamente all’ incontro con l’amministrazione dell Acquedotto Lucani, alla presenza dell’amministratore Andretta e dell’assessore regionale Cosimo Latronico, stigmatizza che, nonostante l’ apertura a piu parti per lavorare insieme per la risoluzione dei problemi urgenti, che ancora permangono e pur prendendo atto degli impegni che hanno assunto pubblicamente sia Acquedotto che la Regione, in tempi veloci, ancora permane una chiusura del Sindaco Castronuovo, che, alla riunione tecnica operativa seguita subito dopo, non ha consentito la presenza al tavolo operativo dei rappresentanti del comitato.