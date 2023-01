Microsoft,interruzione diversi servizi anche Outlook e Teams “Problemi di configurazione della rete” in via di risoluzione

Decine di servizi Microsoft tra cui Teams, Xbox Live, Outlook e la suite Microsoft 365 – molti di questi diventati indispensabili con la pandemia e lo smart working – sono stati inaccessibili a migliaia di utenti in tutto il mondo questa mattina.

Microsoft ha riconosciuto l’interruzione e ha affermato che sta lavorando a una soluzione, i disservizi stanno rientrando.

Secondo DownDetector.com, uno strumento che tiene traccia dell’affidabilità di diversi servizi, gli utenti hanno iniziato a segnalare problemi di accessibilità intorno alle 9 ora italiana.

Le segnalazione si stanno affievolendo col passare delle ore.

Oltre ai servizi segnalati dagli utenti, la società ha affermato che anche SharePoint Online, OneDrive for Business e Microsoft Graph stanno subendo interruzioni. “Abbiamo identificato un potenziale problema di rete e stiamo rivedendo la telemetria per determinare i prossimi passaggi per la risoluzione dei problemi”, afferma Microsoft.