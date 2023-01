Futsal Senise, sconfitta dalla caolista Taranto C5

Con due assenze pesante come quelle di Grandinetti e Carlos Alberto il Futsal Senise lotta e se la gioca al cospetto del forte Taranto C5 che grazie ad un tris di De Risi e al grande ex Giannace, nel pre gara premiato con una targa dal club bianconero, vince 1-4 e continua la sua cavalcata in prima posizione.

Primo tempo molto combattuto fino al tredicesimo quando i padroni di casa passano in vantaggio grazie ad un’azione di contropiede con Iacovino che innesca De Fina che con un bel rasoterra fa 1-0.

Dopo circa cinque minuti ancora Futsal Senise vicino al gol con Iacovino che, però, calcia sul portiere.

Al sedicesimo si scatena De Risi che prima pareggia con un colpo sotto sul portiere Nucera e, poi, dopo quasi due minuti porta in vantaggio gli ionici con un tiro sul secondo palo.

A pochi secondi dal suono della sirena è il grande ex di turno Giannace a condannare per la terza volta i lucani con un bel sinistro da fuori area. Si va negli spogliatoi con i rossoblù in vantaggio 1-3.

Nella ripresa i ragazzi di Masiello provano ad accorciare le distanze ancora con Iacovino che a meno di cinque minuti dall’inizio della frazione calcia ancora sul portiere.

Buon Tarano con i lucani che provano a realizzare in contropiede. A circa sette minuti dal termine super occasione per il Futsal Senise con De Fina che di destro mette la sfera di pochissimo al lato. A 6,27 e 6,02 dalla fine ecco altre due palle gol per i padroni di casa.

Ma al 18’41” a condannare definitivamente i padroni di casa ci pensa per la terza volta De Fina: lancio del portiere, assist di testa con il numero dieci ionico che di tacco chiude la partita. Il match termina 1-4.

TABELLINO

FUTSAL SENISE-TARANTO C5 (1-3) 1-4 RETI: 13’03” pt De Fina (S), 16’05” pt e 17′ 58” pt De Risi, 19’43” Giannace, 18’41” st De Risi

FUTSAL SENISE: Capalbo, Da Costa, De Fina, Dipinto, Castelluccio, Tuzio, Novellis, Nucera, Iacovino, Stigliano, Urgo. All.: Masiello

NEW TARANTO C5: Lopes, Sessa, Teodoro, De Risi, Bottiglione, Masiello, Giannace, Smaltini, Bueno, Rosato, Isidoro, Gomma. All.: Mascolo

ARBITRI: Decorato di Barletta e Giannelli di Bari (cronometrista: Carnazza di Taranto)

Note: AMMONITI: Stigliano (S) ESPULSI: Ne