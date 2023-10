Calcio, le partite del fine settimana per le lucane

In serie D turno interno domenicale per entrambe le lucane. Inizia il Rotonda che aspetta la visita dell’Angri, un’ora più tardi, alle ore 16:00, il Matera in campo contro il Barletta.

Nel campionato di Eccellenza lucana, il Francavilla ospita in casa la Sant’Arcangiolese, i ragazzi di mister Lazic vogliono continuare con la scia dei risultati positivi, e consolidare ancora il primato in classifica. I giallorossi che occupano la quarta posizione con 10 punti, niente male per una neo promossa, voglio mettersi in mostra su un campo che ha ospitato grandi scuadre di serie D e non solo.

La diretta inseguitrice del Francavilla, Citta dei Sassi Matera, sarà impegnata in trasferta contro il Tricarico.

In Promozione le prime della classe saranno impegnate in casa , il Melfi contro il Marmo Platano, il Pietragalla ospita l’Atella. Big match della 6^ di campionato la gara tra il Lagonegro e Lykos in palio la seconda posizione in classifica.