Eccellenza Lucana: Risultati, 23 i gol segnati, nuovo ko del Real Senise contro il Castelluccio

Vittoria per le capoliste del campionato, l’Elettra Marconi vince con un secco 4-0 contro l’Oranziana Venosa e il Pomarico vince in trasferta contro il Tricarico per 1-0 .

Il Rotonda ne segna tre alla Vultur, tre gol fatti anche dal matera a Policoro. In bassa classifica il Castelluccio vince per 1-0 contro il Real Senise , ora le due formazioni sono appaiate all’ultimo posto con 6 punti.

MOLITERNO 2 – 4 BRIENZA. PATERNICUM 2 – 0 FERRANDINA ANGELO CRISTOFARO 2 – 0 MONTESCAGLIOSO ELETTRA MARCONIA 4 – 0 ORAZIANA VENOSA TRICARICO POZZO SICAR 0 – 1 POMARICO CASTELLUCCIO 1 – 0 REAL SENISE VULTUR 1 – 3 ROTONDA POLICORO 0 – 3 CITTÀ DEI SASSI MATERA

CLASSIFICA: