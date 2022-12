Sabato il Futsal Senise affronterà il Noci per l’ultima gara del 2022

Un match sicuramente ostico come conferma il tecnico bianconero Nicola Masiello:

“La settimana è andata bene. Sabato riavrò a disposizione i due squalificati. Bisogna subito ripartire dopo il brutto ko subito con la Diaz Bisceglie ma che comunque ha fornito buone note per alcuni giovani. Vogliamo dimenticare il risultato. Siamo consapevoli delle difficoltà che riserva il campionato e delle nostre forze. Ogni gara va giocata con il coltello tra i denti. In tutte le sfide delicate per la classifica i ragazzi sono sempre riusciti a tirare fuori il meglio”.

Parliamo del Noci:

“Affronteremo una squadra forte come del resto sono le varie pugliesi. Il Noci ha calciatori di categoria anche superiore, degli italiani bravi e i due stranieri previsti dal regolamento validi. Tornerà il portiere e il calciatore Lisi che sono due pedine importanti. Dovremo essere bravi a giocare con il massimo della concentrazione altrimenti la classifica potrebbe complicarsi. I baresi, in settimana, ci hanno scavalcato. Vogliamo riportarci in zona play off…”.

Il cammino del Futsal Senise…:

“Abbiamo vissuto una pausa in un momento in cui stavamo giocando bene ma che allo stesso tempo non riuscivamo a capitalizzare. Quindi ci portiamo avanti delle scorie. Bisogna ricompattarsi e ritrovare quell’identità che si è un po’ persa. In casa non abbiamo praticamente raccolto niente nonostante le buone prestazioni fatte con avversarie di alta classifica. Mancano due giornate alla fine de girone d’andata: dopo queste sarà tutto più chiaro anche se si sta delineando chi punterà alla promozione e quali saranno le sette squadre che si giocheranno i quattro posti nei play off: speriamo di riuscire a restare in questo gruppo. In vista del lungo periodo di riposo sabato vogliamo dare il massimo per conquistare i tre punti”.