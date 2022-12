Sabato da dimenticare per il Futsal Senise che perde pesantemente con la Diaz

Un sabato pomeriggio storto per il Futsal Senise che è caduto sul difficilissimo campo della Diaz Bisceglie per 7-0 con la prima frazione terminata 3-0 per i pugliesi. Per la cronaca bianconeri senza gli squalificati Nucera e Iacovino.

Dopo quattro minuti subito padroni di casa in vantaggio con Mendes che dopo una ribattuta di Guerriero ha segnato con De Fina che non è riuscito a salvare sulla linea. Dopo neanche un minuto il raddoppio di Di Benedetto che riceve corner e insacca con un diagonale sul secondo palo. I lucani provano ad accorciare le distanze ma all’11’ è Sellak, a fare tris in ripartenza. Si va negli spogliatoi sul punteggio di 3-0. Nella ripresa dopo circa due minuti palo esterno del Bisceglie (due legni già colpiti nella prima frazione dalla squadra del tecnico Capurso). Il poker porta la firma di Alemao che batte guerriero al quarto minuto. Al decimo traversa di De Fina con conseguente risposta dei padroni di casa ancora con Alemao che colpisce la traversa con Guerriero battuto. Il tecnico Masiello allora decide di provare la carta del portiere di movimento colpendo subito un palo con Da Costa e sfiorando il gol con Dipinto e Stigliano. Però è la Diaz a fare cinquina con Filannino che poi realizzerà anche il 6-0. Subito dopo traversa di Urgo e palo di Novellis ma con un contropiede Pedone serve Alemao che sotto porta calcia e fa 7-0. Giornata veramente da dimenticare per i lucani.

TABELLINO

DIAZ BISCEGLIE-FUTSAL SENISE (3-0) 7-0 RETI: 4′ 07” pt Mendes, 4′ 32” pt Di Benedetto, 11′ 02” pt Sellak, 4′ 35” st Glaeser, 16′ 03” st e 16′ 29” st Filannino, 19′ 06” st Glaeser

DIAZ BISCEGLIE: 2 Di Benedetto, 5 Pedone, 7 Filannino, 9 Cortellino, 10 Sellak, 11 Mendes, 12 Lopolo, 16 Graziani, 17 Angarano, 19 Favaro, 21 Di Pinto, 29 Glaeser. All.: Capurso

FUTSAL SENISE: 1 Uccelli, 2 De Fina, 5 Urgo, 6 Da Costa, 7 Di Pinto, 8 Bruno, 9 Novellis, 10 Stigliano, 12 Guerriero, 13 Capalbo, 16 Grandinetti . All.: Masiello

ARBITRI: Cagno di Napoli e Granata di Sala Consilina (cronometrista: De Gennaro di Molfetta)

NOTE: ammonito il solo Da Costa (S)