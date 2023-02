La PM Volley ospita Acquaviva per la 17a giornata del campionato di Serie C

Dopo due trasferte consecutive la PM Volley Potenza torna sul teraflex amico della Palestra Caizzo per la sfida alla VolleyUp Eulogic Acquaviva. Il sestetto di coach Marco Orlando è reduce da una sconfitta in casa della Farmacia Mastrolonardo Turi, il risultato è stato un rotondo 3-0 ma il tecnico potentino prende il buono visto in campo, una partita chiusa con parziali alti e nonostante le tante difficoltà di formazione per via degli infortuni che stanno spezzando l’ottimo ritmo che aveva trovato la formazione potentina. La gara di domenica contro Acquaviva non è sicuramente semplice ma come sempre capitan Livia Di Camillo e compagne l’affronteranno al massimo delle potenzialità andando a raschiare il fondo delle energie e della concentrazione per raggiungere l’obiettivo salvezza. Anche per la gara odierna formazione non al completo per coach Marco Orlando che ha preparato come sempre la squadra al meglio e pronta a dare il massimo in ogni situazione e a qualsiasi condizione.

“E’ una partita molto complessa perchè veniamo da una serie di infortuni – dichiara il capitano Livia Di Camillo – , Acquaviva è una squadra molto competitiva ma noi ce la metteremo tutta, non sarà facile ma scenderemo in campo con la giusta grinta per fare il possibile per portare a casa i punti e stare tutte insieme unite”. La gara prenderà il via alle ore 17:00 presso la Palestra “Caizzo” di Potenza sotto la direzione dei signori Giglio e De Nicola.